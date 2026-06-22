Eyüpsultan'da pastanede doğal gaz kaçağı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir pastanenin bodrum katında meydana gelen doğal gaz sızıntısı nedeniyle 5 çalışan baygınlık geçirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eyüpsultan'da pastanede doğal gaz kaçağı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı
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Olay, Eyüpsultan ilçesindeki 4 katlı bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren pastane imalathanesinde yaşandı. Doğal gaz tesisatında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen sızıntı, mesai saatleri içinde içeride bulunan 5 işçiyi doğrudan etkiledi. Gaz yoğunluğu sebebiyle çalışanlar bulundukları yerde baygınlık geçirdi.

İMALATHANEDEKİ İŞÇİLERİ ÇEVREDEKİLER KURTARDI

İmalathanede yaşanan durumu fark eden diğer iş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar duruma anında müdahale etti. Baygın haldeki işçiler, çevredekilerin yardımıyla hızla dışarı çıkarılarak açık havaya alındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, İGDAŞ ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlileri, gazdan etkilenen 5 kişiye ilk müdahaleyi pastanenin önünde bekleyen ambulanslarda gerçekleştirdi. İşçiler daha sonra detaylı tedavi için hastaneye sevk edildi.

Bölgeye intikal eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İGDAŞ ve itfaiye görevlileri ise sızıntının kesin kaynağını tespit etmek ve sorunu gidermek amacıyla imalathanede kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin içerideki işlemleri devam ederken, muhtemel bir patlama veya daha büyük bir zehirlenme riskine karşı pastanenin de bulunduğu 4 katlı bina tedbiren tamamen boşaltıldı.

Yetkililer, olayla ilgili resmi inceleme başlattı.

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Bölgede yaşanan panik anlarına tanıklık eden Ümit Bilgiç isimli vatandaş, aynı işletmede geçmişte de benzer sorunlar yaşandığını ileri sürdü. Yetkililere çağrıda bulunan Bilgiç, "Pastanede gaz kaçağı olduğunu söylediler. Kaçaktan etkilenen 5 kişinin zehirlendiğini öğrendik. Daha önce de pastaneyle ilgili benzer bir olayın yaşandığını duyduk. Yetkililerin konuyla yeterince ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan gaz kaçağı
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