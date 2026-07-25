Eyüpsultan'da yolcu otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan şehirler arası yolcu otobüsünün otomobile ve yön tabelasına çarpması sonucu büyük çaplı bir kaza meydana geldi. Sağlık, itfaiye ve UMKE ekiplerinin müdahale ettiği olayda hastanelere kaldırılan 30 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesi sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eyüpsultan'da yolcu otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var
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Saat 07.45’te Bahariye üzerinde seyir halinde olan 57 ABZ 014 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs önce 34 CZT 003 plakalı otomobile, ardından da trafik yönlendirme levhasına şiddetle çarparak durabildi.

30 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. Gelen ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaştığında, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi. Toplam 30 yaralı, ambulanslarla hızla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde güvenlik önlemlerini sağlayan polis ekipleri ise olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA: 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kaza sonrası hastanelerdeki tedavi süreçleri devam ederken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirdi.

Güner, kazanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"

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