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Eyyübiye'de bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Eyyübiye'de bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bazı alanlar Bakanlar Kurulu tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Eyyübiye ilçesi Yenice ve Hayatiharrani mahalleleri sınırları içinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazların, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacağı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çevre ve şehircilik bakanlığı #eyyübiye #kentsel dönüşüm #Proje Alanı #Resmi Gazete #şanlıurfa
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