Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde akşam ezanının 3 dakika erken okunması üzerine çok sayıda vatandaş orucunu erken açtı. Oruçların geçerli olup olmadığı tartışma konusu olurken müftülükten açıklama geldi.

Ezan erken okununca oruçlar açıldı: Açıklamalar kafa karıştırdı
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde akşam ezanının merkezi sistemden 3 dakika erken okunması ilçede karışıklığa neden oldu. Kocacami’de görevli personel saat 19.00 sıralarında ezanı okumaya başladı. Yanındaki görevlilerin uyarısı üzerine ezan yarıda kesildi.

Ezan sesini duyan belediye görevlisi de Ramazan topunu ateşledi. Bu sırada çok sayıda vatandaş orucunu açtı. Yaklaşık 3 dakika sonra ezan yeniden okunurken, hatanın fark edilmesiyle konu ilçe genelinde gündem oldu.

Yaşanan gelişme sonrası birçok vatandaş müftülüğü arayarak bilgi aldı. Bazı din görevlileri, erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonrasında bir gün kaza orucu tutması gerektiğini ifade etti.

MÜFTÜLÜKTEN “TEMKİN VAKTİ” AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uygulamasına dikkat çekti.

Bal, akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti bulunduğunu belirterek, sürenin bu sınırı aşmadığını ve bu nedenle oruçların geçerli olduğunu söyledi. Bu kapsamda oruçların kaza edilmesine gerek bulunmadığını ifade etti.

