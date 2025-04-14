Ezhel’in bağışı iade edildi: Şehit Aileleri Vakfından ret açıklaması

Ezhel olarak tanınan Ömer Sercan İpekçioğlu, hakaret davasından kazandığı tazminat bedelini Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na (TÜGŞAV) bağışladığını açıklamıştı. Ancak vakıf, söz konusu bağışı kabul etmediklerini duyurarak iade ettiklerini belirtti.

TÜGŞAV, 13 Nisan 2025’te X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah, vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Açıklamanın ardından Ezhel sosyal medya hesabından yanıt verdi:

“TÜGŞAV’a davetleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Memleketteki ilk konserime tüm gazi ve şehit yakınları davetlidir.”

Ezhel, 2018 yılında şarkılarında "uyuşturucu kullanımını özendirme" suçlamasıyla yargılanmış, 2019’da ise uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası 5 yıl ertelenen sanatçı, hakkında açılan davaların ardından Almanya’nın başkenti Berlin’e yerleşmişti.