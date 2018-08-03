ABD Kongresi'nin Türkiye’ye F-35 teslimatını engellemeye yönelik kararının ardından yerli savaş uçağı üretimi için bir adım atıldı. TUSAŞ/TAI’nın üreteceği milli muharip uçak projesi için devlet desteğini içeren karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

ABD yönetiminin, Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunu gerekçe göstererek Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını engellemeye yönelik kararı konuşulurken, yerli savaş uçağı projesini hızlandıracak adım atıldı. Habertürk muhabiri Fırat Tur'un haberine göre TUSAŞ/TAI’nin gerçekleştireceği milli muharip savaş uçağı projesine önemli devlet desteği sağlayacak karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.



Habere göre verilecek destekler şöyle:



Ankara’da yapılacak olan milli muharip uçak üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği verilecek. 5 milyan 659 milyon 670 bin TL sabit yatırım tutarıyla hayata geçirilecek proje 15 yıl içinde tamamlanacak. Bu süre yeterli olmazsa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yarısı kadar ek süre verilecek. Proje tamamlandığında TAI yılda 12 savaş uçağı üretecek. Proje için toplam 3 bin kişi istihdam edilecek. Bunlardan 300’ü nitelikli personel olacak.



Milli savaş uçağı yatırımı için önemli destekler sağlanacak. Proje KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, faiz ve kar payı desteği sağlanacak. 350 milyon TL’yi aşmamak koşuluyla enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak.



Projede görev alacak nitelikli personel için 5 yıl süreyle asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere personel desteği uygulanacak. Bu tutar azami 660 milyon TL olacak. Kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl, 440 milyon TL’yi aşmamak üzere faiz desteği ve/veya kar payı desteği uygulanacak.