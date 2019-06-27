"F-35'i almayalım" sesi güçleniyor

Amerika'nın yaptırım tehditlerine karşı F 35'ten cayma fikri ağırlık kazanıyor. Güvenlik bürokrasisi F-35'i almama seçeneği üzerinde ayrıntılı çalışma yapıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileri, F-35 alımından vazgeçilmesinin doğru karar olacağını belirtiyor. Gerekçe olarak projenin hava kuvvetlerini tamamen Amerika'ya bağımlı hale getirmesi gösteriliyor

Ankara'da "F-35'i almayalım" fikri güçleniyor. Yenişafak'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haber hava kuvvetleri açısından büyük bir değişimin sinyalini veriyor.



Amerika, Türkiye'yi "S-400 alırsanız size F-35 satmayız" diye tehdit ederken F-35'i almama görüşü ağırlık kazanıyor.



Bu sürecin Milli Muharip Uçak TF-X'in üretilmesi sürecini de hızlandıracağı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir olası bir yaptırımda F-35'ten vazgeçilebileceğinin altını çizmişti.



Uçağı Hava Kuvvetleri kullanacak. F-35 Savunma Sanayii Müsteşarlığı tedarik edecek. Bu kurumlardaki yetkililerin görüşü ise dikkat çekici. Yetkililer, F-35 alımından vazgeçilmesinin doğru karar olacağını belirtiyor. Nedeni ise F-35'in kusurları.



Beşinci nesil savaş uçağının teknik aksaklıkları düşündürüyor. Çözülemeyen bu sorunlarda yedek parça ihtiyacını ise sadece Amerika karşılıyor. Yani bu lojistikte Amerika'ya yüzde yüz bağımlılık anlamına geliyor. Şantajın devam edecek olmasından endişe duyan yetkililer de "Bu gerilim Türkiye'nin F-35 almamasına yol açacaksa iyi bir sonuç." diyor.



Ancak Türkiye F-35 satın almazsa da program ortağı olarak kalacak. Fakat ödediği parayı geri isteyecek. Türkiye bugüne kadar satın alacağı uçaklar için ödediği parayı faiziyle ve cezasıyla birlikte geri almak için yargıya başvuracak.



ulusal.com.tr