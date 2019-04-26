"Amerika Hükümet Sorumluluklar Ofisi", Amerikan Kongresine F-35'lerler ilgili dikkat çekici bir rapor sundu. Raporla birlikte f-35 projesindeki sorunlar gün yüzüne çıktı.

Türkiye Amerika'nın S-400 baskısı ve F-35 tehdidi ile karşı karşıyayken, F-35'lerin teknik sıkıntıları da gün yüzüne çıkıyor.



F-35 projesindeki sorunlar, Amerika Hükümet Sorumluluklar Ofisi'nin raporuyla gündeme geldi.



81 sayfalık rapor Amerikan kongresine sunuldu. Ülkenin en pahalı sistemi olan F-35'lerin yaşadığı sorunlar için çözüm istendi. Rapor, programdaki yedek parça ve tedarik sorunlarını açık bir şekilde ortaya koydu.



Rapora göre gerekli parçaların tedarik edilememesi nedeniyle F-35'ler 2018 yılında test uçuşlarının %30'nu gerçekleştiremedi. Aynı sebeple uçağın performansında da aksaklıklar oluştu.



F-35'lerin en az bir kere tüm görevleri başarı ile yerine getirme oranı ise beklenenin oldukça altında. %75 oranında beklenti, %52 oranında gerçekleşti. Raporda "F-35 uçakları bir savaş uçağından beklenen performansın gerisinde kalıyor. Çoklu görevleri gerçekleştiremiyor veya gerektiği kadar uçamıyor." ifadesine yer verildi.



Öte yandan Pentagon'un F-35 parçalarına dair gerekli önemi göstermediği de öne sürüldü. "Pentagon, F-35'in ABD'ye ait olan parçaları hakkında bilgi içeren bir veri tabanı tutmuyor ve bunu yapabilmek için gerekli veriden yoksun" denildi.





ulusal.com.tr