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F-35'lerle ilgili bilinmeyenler

Türkiye 2002 yılında F-35 projesine dahil oldu. Anlaşma da 2008 yılında Meclis'te onaylandı. Ancak süreç Arap saçına döndü. Şimdi projesinin askıya alınmasıyla birlikte Türkiye'nin kazanacağı mı kaybedeceği mi tartışılıyor. Yanıtı haberimizde izleyelim.

F-35'lerle ilgili bilinmeyenler

Türkiye hava savunmasındaki boşluğu S-400'lerle doldurdu. Füze sistemlerini taşıyan 16. uçak da Ankara'ya indi. Ancak,  tartışma yaratan F-35 projesinde ise süreç tıkandı. 

F-35 projesinin askıya alınmış olması Türkiye'nin aleyhine gözükse de askeri uzmanlar farklı görüşlerde bulundu.

Kağıt üzerinde müttefik sıfatı taşısa da Amerikan yönetimi her zaman Türkiye'yi zora sokan hamlelerde bulundu. PKK'ya tırlar dolusu silah verirken Türkiye'ye parasını verdiği halde istediği silahları vermedi. 

Türkiye F-35'leri alırsa, Türk hava kuvvetleri zaafa uğrayacak. Uzmanlar uyarıyor.

Emekli  Tümgeneral Hava Pilot Beyazıt Karataş, Türkiye'nin bir an önce kendi uçağını üretmesi gerektiğini vurguluyor. 

F-35'lerle ilgili bilinmeyenler de var. Aslında sistem saldırıya çok açık ve çok sayıda zaafı içeriyor. 

F-35'ler de ısrar edilmesi, Türkiye'nin milli egemenlik sorunu sekteye uğratacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #F-35
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