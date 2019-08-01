F-35 personeli Türkiye'ye dönüyor

F-35 eğitimindeki pilot ve yer hizmet görevlileri Türkiye'ye dönüyor. Yaklaşık 40 kişilik ekibin bugün Türkiye'de olması bekleniyor.

Türkiye'nin F-35 projesindeki ortaklığının askıya alınmasının ardından, eğitimdeki Türk pilotları yurda dönüyor.



Amerika'da eğitim alan 40'a yakın pilot ve yer hizmeti görevlisi,karar kapsamında Türkiye'ye dönecek.



Türk pilotların geri dönüş organizasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılıyor.



Personellerin bugün Türkiye'de olması bekleniyor.



Eski Amerika Savunma Bakan Vekili Partrick Shanahan Türkiye'ye gönderdiği tehdit mektubunda, Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulması sürecinin 31 Temmuz'da başlatılacağını ifade etmişti.





ulusal.com.tr