Türkiye'nin Washington Askeri Ataşeliğine bağlı F-35 Proje Ofisi'nde görevliyken FETÖ'nün darbe girişiminin ardından firar eden eski yarbay Haluk Erhan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan fezleke hazırladı.

Türkiye'nin Washington Askeri Ataşeliğine bağlı F-35 Proje Ofisi'nde görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra firar eden eski yarbay Haluk Erhan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan fezleke hazırlandı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Washington Askeri Ataşeliğine bağlı F-35 Proje Ofisi'nde yarbay rütbesiyle yurt dışı daimi görevinde bulunan Haluk Erhan'ın FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı.



Bu kapsamda yürütülen güvenlik araştırması sonucu Erhan'ın, FETÖ'ye bağlı olduğu gerekçesiyle kapatılan şirketlere belirli aralıklarla para transfer ettiği ve FETÖ üyeliğinden işlem gören bazı sanıklara para gönderdiği tespit edildi.



FETÖ'den işlem gören 139 kişiyle irtibatı ortaya çıkarılan Erhan'ın, darbe girişiminin yaşandığı gece saat 01.00 sularında daha önce hiç görüşmediği, Yunanistan'da kimliği tespit edilmeyen kişiyle telefonla görüştüğü belirlendi.



Oğlu örgüte ait okulda eğitim gören şüphelinin ablasının da FETÖ elebaşının talimatı üzerine örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edildi.



Erhan'ın, Washington'daki görevine atanmadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanlığında atama plan subayı olarak çalıştığı, 30 Eylül 2016'da pasaportunun iptal edilerek diplomatik dokunulmazlığının kaldırıldığı ve yurt dışı görevinin sonlandırıldığı ancak Türkiye'ye dönmediği belirlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanıp soruşturma dosyasına kazandırılan raporda FETÖ üyesi olduğu bildirilen Erhan, Türkiye'nin Washington Askeri Ataşeliğine bağlı Müşterek Taarruz Uçağı (JFS) F-35 Proje Ofisi'ndeki görevinden de çıkarıldı.



15 yıla kadar hapsi istendi



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede şüphelinin 667 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "Ülkeye dön" emri verildiği halde geri dönmeyerek birliğine teslim olmadığı bildirildi.



FETÖ'nün, Türk devleti ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratarak yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğiyle kamu düzenini bozmak amacıyla kurulduğu ve bu amacı gerçekleştirmek için silahlı eylemelerle cebir ve şiddete başvurduğu belirtilen fezlekede, Erhan'ın, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği kaydedildi.



Şüphelinin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen fezleke, dava açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.