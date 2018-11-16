Amerika'nın Türkiye'ye satacağı 100 F-35 uçağının önündeki engel kalktı. Haberi Reuters duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, ilgili raporunu Kongre'ye sundu.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan beş kaynağa göre, Pentagon, Türkiye'nin satın alması planlanan 100 F-35 uçağıyla ilgili raporunu Kongre'ye sundu.



F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesi, bu raporun Kongre'ye sunulmasına kadar ertelenmişti. Bu raporun sunulması anlaşmada bir engelin kaldırılması anlamına geliyor.



Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını Ağustos ayında imzalamıştı.



Türkiye'ye ilk F-35'in getirilmesinin önümüzdeki yıl, faaliyete geçmesinin ise 2020'de olması bekleniyordu.



Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını geciktiren konuların başında iki ülke arasında gerilen ilişkiler ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması vardı.



ulusal.com.tr

