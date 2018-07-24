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F-35 teslimatı geçici olarak durdurulacak

Amerika ile Türkiye arasında gerilime yol açan F-35 savaş uçağının teslimatıyla ilgili yeni bir adım geldi Amerika tarafından. ABD Kongresi, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatını durdurma kararı aldı.

F-35 teslimatı geçici olarak durdurulacak

Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatı durdurulması yönünde yeni bir hamle geldi. 

ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasa tasarısı üzerinde anlaştı. 

Söz konusu tasarıda, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması maddesi de yer alıyor.

Tasarının yasalaşmasından 90 gün içerisinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye-ABD ilişkilerini ele alan bir raporu Kongre'ye sunması gerekiyor.

Bu raporda, Bakanlığın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması görüşülecek. Ayırca Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçlar değerlendirilecek.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçen haftalarda Kongre'ye yazdığı mektupta Türkiye'nin  F-35 projesinden çıkarılmasının tedarik zincirinde sıkıntı yaratacağını belirterek bu yönde bir adım atılmaması gerektiğini söylemişti.

Tasarı, bu oylamadan geçtikten sonra onay için ABD Başkanı Trump'a sunuluyor. Yasa, Trump'ın imzalamasından sonra yürürlüğe girmiş olacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #uçak #teslimat #f35
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