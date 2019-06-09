ABD, F-35'leri vermezse ne kaybederiz? Türkiye 5. nesil savaş uçaklarına sahip olmayacak ama bunun karşılığında yerli jet üretiminin önü açılacak. Hava savunma bilgilerimizin ABD'de depolanması önlenecek. ABD ise bir yandan Türkiye çıktıktan sonra artacak maliyetleri hesaplıyor

ABD ve Türkiye arasında temel konulardaki ayrılıklar derinleştikçe, tehditler de değişiyor. Daha önce Rıza Sarraf davasıyla ve ekonomik yaptırımlarla Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışan ABD şimdi de Rusya’dan alınacak S-400’leri gerekçe göstererek 5. nesil savaş uçağı F-35’leri teslim etmemekle tehdit ediyor.



Türkiye’de F-35’lerin getiri ve götürüsü uzun süredir tartışılıyor. Kapsamlı bilgi sahibi isimlerden biri ABD ile imzalanan anlaşma metninin hazırlanma sürecinde görev almış olan eski Milli Silahlanma Direktörü ve emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş. Karataş’a göre, F-35’lerin Türkiye’ye gelmemesi ülkenin menfaatine. Türkiye bu sayede, ABD’nin F-35’lerin tesliminin ardından sağladığı tedarik ağının dışında kalacak. Hava savunmasında ABD’ye bağımlılık azalacak, milli jet projesine ağırlık verilecek.



TÜRKİYE’YE GELMEZSE NE OLUR?



Karataş’a göre, F-35 uçakları görünmezliği, antenleri, sensörleri, silah sistemleri gibi özellikleriyle “kusursuz uçak” algısı yaratıyor. Ama arka planında milli çıkarlara vereceği zararlar getirisinden fazla. Türkiye ile ABD/NATO arasında yaşanan sorunlar göz önüne alındığında, F-35A uçakları milli lojistik sistemimizi neredeyse tamamen devre dışı bırakacak.



BİLGİLERİMİZ ABD'DE DEPOLANACAK



Uçakların işletimi Türkiye’nin kontrolünün dışına çıkacak. Otonom Lojistik Bilgi Sistemi (ALIS) ile F-35A uçaklarının tüm bilgileri aynı anda yerde ve havada ABD şirketi tarafından kontrol edilecek. Böylece Türk Hava Kuvvetleri’nin harekat, eğitim, bakım ve ikmal zincirinin tamamı birliklerimizin tüm bilgileri, şirket ana bilgisayarı ve ABD’de de depolanacak.



Hizmet alımını ABD şirketinden yapacağımız için tüm kontrolü ABD’ye bırakacağız, F-35A uçakları üzerindeki milli kontrolü kaybedeceğiz. Mevcut durumda F-35 uçağı uçuran ülkelerin ihtiyacı olan tüm lojistik destek ABD’den sağlanıyor. F-35 uçağı üretimi ve kullanan ülke sayısı yeterli düzeye geldiğinde, ülkeler arasında kurulması planlanan sistemde yine ana üs ABD olacak. Farklı ülkelerdeki F-35 birliklerinde ve ikmal depolarında stoklanan parçalar, yine ABD şirketinin kontrolündeki ülkeler arasında transfer edilecek.



VERMEK İÇİN HER YOLU DENEYECEKLER



Karataş, Aydınlık'taki 3 soru 3 cevap köşesinde şu değerlendirmeyi yapıyor:



“Türkiye’nin zamanında çok iyi ve önemli gördüğü F-35 projesine bugün baktığımızda önemli kayıpların olacağı, olmaya da devam edeceği anlaşılmaktadır. Türkiye’nin F-35 uçağı kararı nedeniyle, halen ABD’ye yüzde 90-95 lojistik olarak bağımlı Türk Hava Kuvvetleri’nin yüzde 100 bağımlı hale geleceği gerçeği karşımızda durmaktadır. Bu durum aynı zamanda Milli Muharip Uçak Projemizin (TF-X/MMU) gelişmesini engelleyecek, belki de yok edecektir. ABD S-400 nedeniyle Türkiye’ye F-35 uçaklarını teslim etmekten vazgeçerse dünyanın sonu değildir. Ama vermek için her yolu deneyecektir.



EKSİKLİKLERİ ÇIKINCA İPTALLER ARTACAK



“F-35’ler; ABD’nin lideri olduğu 'Küresel sermayenin küresel silah gücüdür' veya 'ABD’nin saadet zinciridir.' Büyük paralar harcayarak üretip satmaya çalıştığı uçakların eksikliklerinin erken ortaya çıkması, ABD için saadet zinciri halkalarının kopması anlamına gelmektedir. Rusya’nın S-300 ve S-400 füzeleri Suriye’dedir. İsrail F-35’leri ile aynı coğrafyadadır. F-35’lerin harekata yönelik özelliklerinin büyük bölümünün zaten çoktan Rusya’nın eline geçtiği kabul edilmektedir. ABD o zaman neden Türkiye’nin S-400 almasını engellemeye çalışırken zayıf ve anlamsız nedenler ortaya sürmektedir? Bu soruya cevabı fazla uzatmadan verelim. Eğer F-35’lerin eksiklikleri erken ortaya çıkarsa 'saadet zincirinin' halkası kopacak, iptaller artacak ve satışlar düşecektır.



'GÖRÜNMEZLİK' BALONU SÖNÜYOR



“Her silah sistemi başlangıçta hep teknik özellikleri saklanarak ve önemi vurgulanarak pazarlanır. Daha sonra buna yönelik karşı tedbirler geliştirilir ve en iyi olma özelliğini kaybeder. F-35’lerde tam görünmez olmadığı gibi teknik olarak alınacak ilave tedbirlerle görünmezlik özelliği de çok kısa zamanda ortadan kalkacaktır. Zaten buna yönelik çalışmalar devam etmekte ve bazı sonuçlar alınmaktadır. Radar sistemleri uçaklara göre daha hızlı gelişmektedir. F-35’lerin en önemli özelliklerinden biri kabul edilen görünmezlik kabiliyeti de radar teknolojilerine ve diğer hava savunma sistemlerine erken yenik düşecektir.



YAZILIM VE MOTORDA İLERLEDİK



"Türkiye’nin envanterindeki hava filosu yenilenmiş durumda. Bir uçakta en önemli unsur yazılım kısmı. Türkiye yazılım hazırlama kabiliyetine sahip. Motor üretiminde de çalışmalar sürüyor. Eldeki uçakların ömrü yeni jeti yapımına kadar dayanacak durumda."



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