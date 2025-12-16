Faaliyet izni iptal edilmişti: Mahkemeden Papara lehine karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izni iptal edilen elektronik para kuruluşu Papara hakkında yargıdan yeni bir karar çıktı. Papara’nın, TCMB kararının iptali için açtığı davada mahkeme şirket lehine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Papara, daha önce yasa dışı bahisle bağlantılı mali işlemler gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında denetim sürecine alınmış, kullanıcı hesapları incelemeye tabi tutulmuştu. Sürecin devamında TCMB, şirketin faaliyet iznini iptal etmişti.

Papara tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iptal kararına karşı açılan davada Ankara 25. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma yönünde ara karar verdiği duyuruldu.

Şirket açıklamasında hukuki sürece ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atanmıştır.

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir.

Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir.”

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte Papara’nın sistem ve altyapısının yeniden devreye alınarak faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor. Sürece ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.