Kartal'da plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu eski fabrika binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kartal'da plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu eski fabrika binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Çobanyıldızı Caddesi'nde bulunan binanın depo ve bahçe kısmındaki yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.



Olay yerine Kartal ile yakın ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

