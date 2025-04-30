Facianın tanıkları Meclis’te konuştu: "Çocuklarımız kaderine terk edildi"

Komisyona 28 aileden 57 kişi katıldı. Salonda duygusal anlar yaşanırken, aileler yangın anında yapılan tercihlere tepki gösterdi, sorumluların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Komisyonda ilk sözü alan Hilmi Altın, eşi ve kızını yangında kaybettiğini söyledi. “O gün orada kurtuluşun her türlüsü yaşandı ama canlar değil, otomobiller kurtarıldı” diyerek tepki gösterdi. Yangının başında geçen ve ‘altın dakika’ olarak adlandırılan kritik sürede bazı kişilerin ve araçların öncelikli olarak tahliye edilmesine sitem etti. “Cezalar indirimsiz uygulanmalı” çağrısında bulundu.

“12. kat kurtarıldı, 11. kat kaderine terk edildi”

Aygül Ekici, 12. katta kalanların hızlıca tahliye edildiğini ancak 11. katta bulunan dört yakınının hayatını kaybettiğini söyledi. Bu durumun ihmale işaret ettiğini belirtti.

“Görüntülü konuştuk, sabahına cenaze aracına koydular”

Oğlu Ömür’ü kaybeden Zeynep Kotan, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı: “Daha geçen akşam telefonda görüntülü konuştum. Sabahına oğlumun cansız bedenini cenaze aracına koydular.”

“Bu bir kaza değil, otel anıt olsun”

15 yaşındaki oğlu Eren’i kaybeden Eray Bağcı, “Oğlum TED Ankara’da burslu okuyordu, gönüllü kayak eğitmenliği yapıyordu. Bu bir kaza değil. Eğer adalet sağlanmazsa başka Eren’ler de gidecek” dedi. Bağcı, yangının yaşandığı otelin bir anıta dönüştürülmesini istedi.

Anne, oğlunun son ses kaydını dinletti

Komisyonda konuşan bir anne, oğluyla yaptığı son telefon görüşmesinin ses kaydını dinletti. Salonda duygusal anlar yaşandı.

“Kızımın hali kömürleşmişti”

Kızını kaybeden Sema Şahin’in “Kömürleşmiş haldeydi” sözleri komisyonda yankılandı. Ailelerin adalet talebi bir kez daha güçlü şekilde dile getirildi.