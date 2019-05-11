Türkiye'nin S-400 satın almayacağı yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "S-400 satın alma işlemi tamamlandı." dedi

Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağını öne sürdü.



Türkiye'nin bu iddiaya yanıtı net oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alman gazeteciye sosyal medya hesabından yanıt verdi.



"S-400 satın alma işlemi tamamlandı." diyen Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın." ifadelerini kullandı.



Alman gazeteci Röpcke, sosyal medya hesabında "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak." diye yazmıştı.



ulusal.com.tr

