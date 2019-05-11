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Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı

Türkiye'nin S-400 satın almayacağı yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "S-400 satın alma işlemi tamamlandı." dedi

Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı

Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağını öne sürdü.

Türkiye'nin bu iddiaya yanıtı net oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alman gazeteciye sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"S-400 satın alma işlemi tamamlandı." diyen Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın." ifadelerini kullandı.

Alman gazeteci Röpcke, sosyal medya hesabında "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak." diye yazmıştı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #fahrettin altun #s-400 #alman
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