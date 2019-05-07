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Fahrettin Altun: Yeni bir çözüm süreci yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni bir çözüm süreci yok" dedi

Fahrettin Altun: Yeni bir çözüm süreci yok

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bir değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni bir çözüm süreci yok. Bu bir prosedür. Öcalan'ın açıklamalarına bakıp da bu yorumu yapanlar yanılır. Biz düşünce ve görüşlerimizde netiz" dedi.

Altun, Öcalan ile ilgili "Doğrudan talimat vermesi Türkiye'nin PKK ile YPG ve SDG arasında bağ olduğu tezini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Altun, "Bizim SDG'ye bakışımızda en küçük bir değişiklik yok. ABD'liler kendi görüşünü yansıtıyor" dedi.

ulusal.com.r

Etiketler; #çözüm süreci #fahrettin altun
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