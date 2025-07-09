Fahrettin Altun’un yerine Burhanettin Duran mı geliyor?

Fahrettin Altun’un yerine Burhanettin Duran’ın atandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan henüz resmi açıklama gelmedi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Fahrettin Altun’un yerine Burhanettin Duran mı geliyor?
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda görev değişikliği olacağı yönünde dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut başkan Fahrettin Altun’un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran’ın atandığını öne sürdü.

Uğur paylaşımında, “Yeni İletişim Başkanı olarak Burhaneddin Duran hayırlı olsun. Tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

Temmuz 2018’den bu yana İletişim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun hakkında ise şu ana dek resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı ya da İletişim Başkanlığı kaynakları iddiayı doğrulamadı.

Fahrettin Altun’un yerine Burhanettin Duran mı geliyor? - Resim : 1

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Atama iddiası, Ankara kulislerinde hareketliliğe neden olurken; gözler şimdi resmi açıklamaya çevrildi.

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