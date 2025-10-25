Faik Çetiner kimdir, neden öldü? Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Gazeteci Faik Çetiner, 25 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Çetiner’in, 2023 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından by-pass ameliyatı olduğu biliniyordu.

Son olarak Fanatik Gazetesi'nde görev yapan Çetiner, uzun yıllar spor basınında yer aldı.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

1956 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

Gazetecilik kariyerine 1975 yılında Tercüman Gazetesi’nde başladı ve burada 15 yıl görev yaptı. 1990 yılında Meydan Gazetesi’ne geçti.

1994 yılında Kanal 6 ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Bizim Stadyum” programını hazırlayıp sundu. Program, daha sonra HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk kanallarında da yayınlandı.

Uzun yıllar boyunca spor medyasında görev alan Faik Çetiner, Türkiye’de spor gazeteciliğinin tanınan isimlerinden biriydi.