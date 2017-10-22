Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin "Türkiye öyle sıradan bir ülke değil, başınıza bela almayın. Şunu çok iyi bilmeleri gerekir ki bizi bölemezler. Çünkü biz kardeşiz. Bizi bölmeleri mümkün değil" dedi.

AKP 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Bingöl'e gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, havalimanında Vali Ali Mantı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi tarafından karşılandı.

Fakıbaba ve beraberindekiler daha sonra kongrenin yapılacağı Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'ne geçti.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı görüntülü olarak aktarıldı.



Bakan Fakıbaba, kongrede yaptığı konuşmada, partide takım ruhunun önemine değindi.



Fakıbaba, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Kilometrelerce uzaktan gelip sınırın ötesinde savaşanların gerçek niyetleri Türkiye'yi bölmektir. Uzaktan gelen insanlar, ne işiniz var sizin burada? Sizin toprağınız size yetmiyor mu, nedir bu gelişinizin sebebi, ne istiyorsunuz, doymuyor musunuz? Sömürmekle elinize ne geçiyor? Bakın hala bir şey değilsiniz. Türkiye'ye gücünüz yetmiyor. Yani dayak yiyor ve anlamıyorsunuz. Yarın yine dayak yiyeceksiniz. Amaçları inanın ülkemizi parçalamak, ülkemizi bölmek, Hrıstiyanlaştırmak. Bunların amacı gerçekte bulundukları ülkelerin halklarına yardım etmek değil. Bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmamız gerekir."



Fakıbaba, uluslararası güçlerin kendi aralarındaki sınırları kaldırırken İslam coğrafyasını küçük parçalara bölmeye çalıştığına dikkati çekti.

"Tabii küçülteceksiniz, böleceksiniz, kendinize uygun ülke yaratacasınız ve daha uygun bir şekilde İslam'ı yöneteceksiniz. Vallahi Türkiye'yi tanımamışsınız kardeşim. Türkiye öyle sıradan bir ülke değil, başınıza bela almayın. Şunu çok iyi bilmeleri gerekir ki bizi bölemezler. Çünkü biz kardeşiz. Bizi bölmeleri mümkün değil. Et ve tırnak olmuşuz." ifadelerini kullanan Fakıbaba, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Zaza, Arap arasında bir fark olmadığını belirtti.



Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Feyzi Kızıl, AKP Merkez İlçe Başkanı seçildi.