Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Üreticimizi mağdur etmeden Et Süt Kurumuna üreticiden alacağımız fiyatı açıklayacağız en kısa zamanda. Onları mağdur etmeden, fakirin fukarının yiyeceği bir et fiyatını müsade edin de bu insanlara kazandıralım ya. Sözüm sözdür. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz ama tefecinin, fırsatçının karşısındayız." dedi.



Et ve Süt Kurumu binasının temel atma törenine katılan Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'yi adım adım dolaştığını, insanlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirterek, Van'a çok önem verdiğini, uçaktan baktığında da yaşanan değişime tanıklık ettiğini söyledi.

Belediye başkanı olarak 2011 depreminden sonra ilk yardıma koşan insanlardan biri olduğunu anlatan Fakıbaba, kent merkezinde esnafı ziyaret ettiğinde insanların gerçekten mutlu olduğunu hayranlıkla izlediğini, bunu Türkiye'nin bütün illerinde de gördüğünü vurguladı.



"Allah birliğimizi bozmasın"

"Birlik, beraberlik içinde olduğumuz zaman halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bizim en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberliğimiz. Paramız, aklımız, gençlerimiz, kadınlarımız var ama kıskanan, bölmek isteyen insanlar da çok var. Allah'ın izniyle böldürmeyeceğiz, birlikte Van, Urfa, Şırnak, birlikte Türkiye olacağız. Akıl var, beyin, kadın çocuk her şey var ama kıskanan, bölmek isteyen de çok var. Zengin bir ülkeyiz. Bunu istemeyenlere fırsat vermeyeceğiz. Komşularımıza bakıyorum, Allah kimseye vermesin. 3,5 milyonun üzerinde kardeşimizi misafir ediyoruz. Başka vatanımız var mı? Bir bayrağımız var. Gidecek bir yerimiz var mı, olabilir mi? Birlikte inşallah Türkiye'yiz ve yapacağımız çok şey var. Allah bizi başkalarına muhtaç etmesin. Cumhurbaşkanımıza, AK Parti hükümetine, devletimize inanın ve güvenin."

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sürekli Eğitim Merkezi'nin açılışı sırasında gençlerin ne kadar şanslı olduklarını bir kez daha gördüğünü dile getiren Fakıbaba, eskiden gaz lambalarının ışığında ders çalışmaya gayret gösterdiklerini, şimdi gençlerin Avrupa'dakinden daha iyi imkanları hak ettiklerini söyledi.



Bazen içte ve dışta sıkıntılarının olabildiğine dikkati çeten Fakıbaba, et fiyatlarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiyatlar açıklıyoruz, fakir insanlar ucuz et yesin. Bakıyoruz ki et bir gün 22 lira oluyor, ertesi gün 28 liraya çıkmış. Ya ne oluyor kardeşim? Allah var ya. 2 gün 22 lira, ertesi gün 28 lira. Biz herkese saygı duyuyoruz ama herkes adaletli davranacak. Bu memlekette herkes adalet tanıyacak, fakir fukaraya gerekli önemi ve ihtimamı verecek. Üreticimizi mağdur etmeden Et Süt Kurumuna üreticiden alacağımız fiyatı açıklayacağız en kısa zamanda. Onları mağdur etmeden fakirin fukarının yiyeceği bir et fiyatını müsade edin de bu insanlara kazandıralım ya. Sözüm sözdür. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz ama tefecinin, fırsatçının karşısındayız. Cumhurbaşkanımızın emri var. Aynen şöylediği şey şu: 'Fakir kardeşlerim protein alacak, eti ucuza alıp yiyecek. 50-100 liraya et alanlara karşı değiliz ama benim mağdur insanım da kendi bütçesine göre bu eti almak zorunda. İnşallah bunlar yakındır."



"Sizin hizmetkarınız olacağız"

Fakıbaba, birlik ve beraberlik içinde siyasetçileriyle, devletiyle, hocalarıyla, halkıyla, basınıyla hep birlikte kararlar alacaklarını vurgulayarak, bundan sonra da desteklemeler konusunda her zaman Vanlıların yanında olacaklarını, çok güzel çalışmalara imza atacaklarını anlattı.

Ülkenin birlik ve bareberliğini kıskananlar olacağını, onları çatlatacaklarına dikkati çeken Fakıbaba, "Beni ne üzdü, biliyor musunuz? İnsanlar buraya gelirken üstü aranıyor. Neden aranıyor? Sevgi varken, burada birbirimizi sevmeye gelirken insanların üstünün aranması. Bu şartlara bizi zorlayan, ortamı bu hale getiren insanlara ne demek lazım, siz takdir edin. Biz sevmeyi seviyoruz, sevmek için, hizmet için, halk için varız. Sizler bizi desteklediğiniz sürece bizler sizin hizmetkarınız olacağız." ifadelerini kullandı.