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Fakıbaba ve Demircan Karadeniz'e yavru kalkan saldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Demircan, balık çeşitliliğini artırmak için 500 yavru kalkanı Karadeniz'e bıraktı

Fakıbaba ve Demircan Karadeniz'e yavru kalkan saldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun'da denize 500 yavru kalkanı bıraktı.

Fakıbaba ve Demircan, balıkçı teknesiyle Karadeniz'e açıldı.

Denizde gezinti yapan Fakıbaba ve Demircan daha sonra Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından balık çeşitliliğini artırmak için üretilen 500 yavru kalkanı Karadeniz'e bıraktı.

Balıkları elleriyle tek tek bırakan Fakıbaba ve Demircan, ardından balıkçılarla sohbet etti.

Bakanlara, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı eşlik etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü #Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba #Sağlık Bakanı ve Samsun Milletvekili Ahmet Demircan #karadeniz #kalkan #AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
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