Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Demircan, balık çeşitliliğini artırmak için 500 yavru kalkanı Karadeniz'e bıraktı

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