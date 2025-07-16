Faladdin ve Binnaz Abla’ya operasyon! Kurucu Sertaç Taşdelen’e gözaltı kararı verildi

Sosyal medyada kahve falı ve astroloji içerikleri sunan popüler uygulamalar Falaaddin ve Binnaz’ın kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mali suçlar kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Taşdelen’in yasadışı gelir elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı yönünde tespitler yer aldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen’e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer aldı.