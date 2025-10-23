Falyalı'nın eşi 51 yılla yargılanıyor! 250 sanıklı 'yasa dışı bahis' davasında yeni gelişme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın kurucusu olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik açılan davanın görülmesine devam edildi. Örgütün yasa dışı bahis organizasyonu yürüttüğü iddiasıyla açılan davada, Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 250 sanık yargılanıyor.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ve tarafların avukatları katılım gösterdi.

SANIK "MAĞDURUM" DEDİ: "BENİM ADIMA BANKA HESABI AÇILMIŞ"

Duruşmada hakim, dosyaya gelen yeni evrakı okuduktan sonra sanıklara ve avukatlarına söz verdi. Sanık Hasan Ay, duruşmalardan vareste tutulma (duruşmaya katılmama) talebinde bulunarak beraatini istedi. Sanık Ahsen Balyemez de hakkındaki aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Duruşmada söz alan sanık Onur Gündüz ise, bu davada sanık değil mağdur olduğunu öne sürerek şaşırtıcı bir beyanda bulundu. Gündüz, "Başka bir mail hesabı ve telefon numarası kullanılarak benim adıma banka hesabı açılmış. Benim bir ilgim yok. Bu durumla alakalı suç duyurusunda bulundum. Nasıl oldu bilmiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum." dedi.

Söz alan sanık avukatları da aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesini istediler. Avukatlar ayrıca, müvekkillerinin banka hesaplarında bulunan blokelerin kaldırılmasını ve müvekkillerinin beraatini talep etti. Beyanların alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi.

DURUŞMA 2026 YILINA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, üzerinde bloke bulunan hesaplara ilişkin ilgili bankalara yeniden yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan 2026 tarihine erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, örgütün detaylı çalışma sistemini gözler önüne seriyor. Toplam 250 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 35 sanık "örgüt yöneticisi" olarak suçlanıyor.

İddianamede, yasa dışı bahis suçunun, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri aracılığıyla gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Suçun işlenişi ise şöyle anlatılıyor: Yasa dışı bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir yazılım satın alındığı ve bu yazılımın web sitesine yüklenerek yasa dışı bahis faaliyetine başlandığı belirtiliyor. Organizasyonun ilerleyen süreçlerinde, siteyi kuran kişinin bir yapı oluşturduğu; site üzerindeki canlı destek sistemi, spor müsabakaları ve bahis oranlarının takibi gibi teknik işleyişte, sitenin kapatılması halinde yenisinin kurulmasında ve bunun sanal ortamda duyurulmasında farklı kişilerin görevlendirildiği aktarılıyor.

ÖĞRENCİ, EV HANIMI VE EMEKLİLER ÜZERİNE HESAP AÇMIŞLAR

İddianamede, yasa dışı bahis organizasyonunun, birçok farklı gruptan oluştuğuna işaret ediliyor. Bu gruplar arasında teknik altyapıyı yönetenler, tanıtım ve reklam yapanlar, para transferini organize edenler, ATM'lerden para çekenler ve saha elemanları gibi çeşitli rollerin olduğu belirtiliyor. Örgüt yöneticilerinin, kimliklerini gizli tutabilmek için alt kademelerle sınırlı temas kurdukları ve finansal kayıtlarda iz bırakmadıkları kaydediliyor.

Para toplama işleminde kullanılan hesapların genellikle öğrenci, ev hanımı, emekli veya asgari ücretle çalışan bireyler adına açıldığı ve bu kişilerin aylık kazanç vaadiyle organizasyona dahil edildikleri ifade ediliyor. Bu hesaplar üzerinden toplanan suç gelirlerinin, çeşitli yöntemlerle nakde çevrildiği anlatılan iddianamede, yasa dışı bahis oynatılan web sitelerinde kullanıcılarla canlı destek sistemleri üzerinden iletişim kurulduğuna dikkat çekiliyor. Kullanıcıların, bahis oynayabilmek için üçüncü şahısların hesaplarına para transferi yaptığına işaret ediliyor.

"BAHİS" VEYA "BET" YAZMAYIN UYARISI

İddianamede, bahis işlemlerini gizlemek amacıyla kullanıcılara para transferleri sırasında açıklama kısmına "bahis" veya "bet" gibi ifadelerden kaçınmaları konusunda uyarı yapıldığının da tespit edildiği belirtiliyor.

Para transferlerinde genellikle otomatik para çekme makineleri (ATM), mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi yöntemlerin kullanıldığı, bu işlemlerin ise farklı şehirlerdeki kişiler aracılığıyla gerçekleştirildiği anlatılıyor. Son aşamada ise örgüt yöneticilerinde toplanan suç gelirlerinin kripto varlıklara çevrildiği vurgulanıyor. Bu nedenlerle, aralarında Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'nın da bulunduğu 35 sanığın "suç örgütü yöneticiliği" suçundan 51 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor. Diğer 215 sanığın ise farklı suçlardan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.