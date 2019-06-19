Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin yaşadığı mağduriyetle ilgili Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Sosyal Güvenlik reformuyla uğraştık. Çok ağır bir yüktü. Onunla uğraşırken 99'daki yasanın eksikliğini tamamlamamız mümkün olmadı. 99'dan önceki vatandaşların sorunlarını ele alamadık. EYT'lilerin sorunlarını, benim kişisel kanaatim, Parlamento oturup, özellikle Cumhur İttifakı, bu vatandaşların yükünü hafifletici düzenleme yapması gerekiyor" dedi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bengüturk TV'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Çelik, şunları söyledi:



"Türkiye'de 1991 yılında o günün hükümeti rahmetli Demirel, rahmetli Özal ile mücadele ederken seçimi kazanmak için birçok duvarı maalesef yıkıvermişlerdir. Bunlardan bir tanesi yaş kriteri dediğimiz emeklilikteki yaş kriterini kaldırdı. Nitekim, sayın Demirel iktidara geldi yaş kriterini kaldırdı. Bu kalkınca genç yaşta insanlar emekli olmaya başladı. 90'lı yıllar böyle geçti. İki türlü tahribat var. Bir, genç yaşta emekli oluyor. İki, 40 yaşında gidiyor başka bir yerde kayıt dışı çalışıyor emekli olduğu için. Dolayısıyla çalışması gereken gencin de iş alanını kapatıyor. Şimdi bu tablo, sürdürülebilir bir tablo değil. 99 hükümeti, bir kanun çıkardı. Bu kanun, şu. 99 yılından sonra işe başlayan insanların tamamı, kadınsa 58 erkekse 60 yaşında emekli oldu. Yani yaş kriteri geldi. Doğru mu? Yüzde yüz doğru. Dünyanın hiçbir yerinde emeklilikte yaş kriteri olmadan olur mu? 99 yılında çıkarılan o düzenleme doğru bir düzenleme idi ama bir şey var.



Eski yasaya göre, 85 yılında işe başlayan bir vatandaş 99 yılında emekli oluyor. 5 bin prim günü, 15 yıl. 85'de işe başladınız, ama 2 yıl iş bulamadınız. Dolayısıyla bu yasaya takıldınız. Yasa size diyor ki siz 85'te işe girdiniz, 49 yaşında emekli olacaksınız. Yani 20 yaşında işe başlamış olsanız, 15 yıl ilave edin, 14 yıl daha çalışacaksınız, diyor. İşte emeklilikte yaşa takılanlar bu. Sayı ne kadar biliyor musunuz?



6 milyon 300 bin kişi, 99'dan önce işe başlayanlar. Bunun 1 milyonu BağKur'lu, 1 milyonu Emekli Sandığı'nda. Geriye kalan 4 milyon 300 bin kişi işçi, SSK'lı. BağKur'luların emekliliği çok zor. 9 bin gün prim ödemesi gerekiyor. Emekli Sandığı'nın bir sorunu yok zaten. 65 yaşına kadar çalışacak. Her türlü sosyal güvencesi var. O 1 milyon için de çok önem arz etmiyor. Ama esas sorun 4 milyon 300 bin işçi. İşçi 45-50 yaşına geldikten sonra kalan 5-10 yılı çalışarak doldurması çok zor.



Sosyal Güvenlik reformuyla uğraştık. Çok ağır bir yüktü. Onunla uğraşırken 99'daki yasanın eksikliğini tamamlamamız mümkün olmadı. 99'dan önceki vatandaşların sorunlarını ele alamadık. EYT'lilerin sorunlarını, benim kişisel kanaatim, Parlamento oturup, özellikle Cumhur İttifakı, bu vatandaşların yükünü hafifletici düzenleme yapması gerekiyor."



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