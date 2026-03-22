Fatih Altaylı gözyaşlarıyla paylaştı! İşte İlber Ortaylı'nın katıldığı son program
78 yaşında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatından önce gazeteci Fatih Altaylı ve yerbilimci Celal Şengör ile kaydettiği son program YouTube'da izleyiciyle buluştu.
Gazeteci Fatih Altaylı, yerbilimci Celal Şengör ve İlber Ortaylı’nın bir araya gelerek gerçekleştirdikleri son program, "Teke Tek Bilim" adlı YouTube kanalında erişime açıldı.
Diyabet hastalığı bulunan ve böbrek rahatsızlığı sebebiyle haftada üç gün diyaliz tedavisi gören 78 yaşındaki İlber Ortaylı, 5 Mart tarihinde hastaneye yatırılmıştı. Hastanedeki tedavi süreci devam ederken durumu ağırlaşarak 8 Mart'ta entübe edilen ünlü tarihçi, 13 Mart'ta yaşamını yitirdi.
Ortaylı için ilk olarak 16 Mart'ta Galatasaray Üniversitesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törenin bitiminde Ortaylı'nın cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı caminin haziresine defnedildi.
FATİH ALTAYLI X HESABINDAN DUYURDU
Ortaylı'nın vefatı sonrası Fatih Altaylı, ünlü tarihçi ve Celal Şengör ile gerçekleştirdikleri son çekimi sosyal medya üzerinden takipçilerine sundu.
Altaylı, X hesabından yaptığı duyuruda tırnak içinde şu ifadeleri kullandı: “Sevgili dostum İlber Ortaylı, cezaevinden çıkar çıkmaz bir program yapmamız için ısrar etti. Bu, birlikte gerçekleştirdiğimiz son yayın oldu. İzlerken gözyaşlarımı tutamadım. Tek tesellim, bu kayıtlar var oldukça onun da hatırasının yaşayacak olması.”
YouTube platformu üzerinden yayınlanan programın açılış kısmında ise izleyicileri, vefat eden Ortaylı için ekrana yansıtılan bir mesaj karşılıyor. Yayının girişinde tam olarak şu ifadelere yer veriliyor: “Teke Tek Bilim’in unutulmaz ekibiyle, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatından önce kaydettiğimiz son bölüm.
Hocamızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz…”