Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Youtube üzerinden yaptığı bir yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Yargılama neticesinde Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti. Tutukluluk süreci devam eden Altaylı hakkında verilen son kararla birlikte tahliye yolu açıldı.

Ayrıntılar geliyor...