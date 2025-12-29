Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

Youtube üzerinden yaptığı bir yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Fatih Altaylı için tahliye kararı verildi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Yargılama neticesinde Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti. Tutukluluk süreci devam eden Altaylı hakkında verilen son kararla birlikte tahliye yolu açıldı.

