Fatih Camii İmamını Bıçaklayan Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

Şüpheli savcıya verdiği ifadede, “Okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim” dedi. Tekbir getirdiğini söyleyen şüpheli sonrasında olanları ise hatırlamadığını söyledi.



Şüpheli Ömer Salgın savcıya verdiği ifadede evli ve iki çocuk babası olduğunu söyledi. Ticaret işiyle uğraştığını söyleyen Salgın, aylık ortalama gelirinin ise 500 bin lira olduğunu söyledi. Daha önce ailevi problemler yaşadığını söyleyen Ömer Salgın, “Bildiğim kadarıyla bir sağlık problemim yoktur. İki kez evlilik yaptım. Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Beş vakit namaz kılan biriyim” dedi. Fatih Camii’ne vakit namazları için gittiğini söyleyen şüpheli, “En son ortağım olan Samet N. isimli şahsın eski eşim olan M.S ile ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Anlık Bir Refleks

Olayda kullandığı çakının kendisine ait olduğunu söyleyen şüpheli, “İmamların iyiliği temsil eden kişilerden olması sebebiyle çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim. Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir” dedi.

Saldırganın Babası İfade Verdi

Olayın ardından Salgın'ın babası H.S. de ifadeye çağırıldı. Bursa'dan gelen baba H.S., polise verdiği ifadede oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

"Susma" Hakkını Kullandı

Hastanedeki tedavisi bugün öğle saatlerinde tamamlanan Ömer Salgın saat 14.00 sıralarında tekrar Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Ancak avukatı aracılığı ile ifade vermek istemediğini belirten Ömer Salgın, “Susma" hakkını kullandığı belirtildi.

Tutuklandı

Fatih Camisi'nde 2 kişiye bıçakla yaralayan Ömer Salgın tutuklandı.