Fatih Erbakan Erdoğan'ı Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ak Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Tayyip Erdoğan ile görüştü.



Fatih Erbakan, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.



Görüşmede, Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye gündemiyle ilgili konuların görüşüldüğünü aktaran Erbakan, yaklaşan seçimlerle ilgili çeşitli fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Erbakan, "Ankara ve İstanbul'da İttifak olacak mı" sorusuna "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi. Teşkilatlarımızla istişare edeceğiz." cevabını verdi.