Fatih Erbakan, Kartalkaya faciası için istifa talep etti

Fatih Erbakan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bolu Kartalkaya’da yaşanan korkunç ihmaller sonucu meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreklerini dağladı. O anlarda içeriden bir canımız daha kurtarılsın ümidiyle dua ederek bekledik. Ancak, facianın meydana gelmesinde ihmali ve kusuru olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Yangın henüz devam ederken Bolu Belediye Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanı, sorumluluğu birbirine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmıştır. Bu durum, milyonlarca vatandaşımızın acılarına acı katan hissizlik ve sorumsuzluk örneğidir.

Yetkililer, her facianın ardından yaptıkları gibi ‘sorumlular cezalandırılacak’ açıklaması yapmıştır. Ancak milletimiz, geçmiş deneyimlerden bu sözlerin uygulamada karşılık bulmadığını acı tecrübelerle öğrenmiştir.

Burada yapılması gereken, sorumluluğu birbirine yüklemek yerine Bolu Belediye Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanının istifa ederek sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleridir. Bolu Belediye Başkanı, bugüne kadar sorumluluklarını yerine getirmek yerine, kendisinin de ifade ettiği üzere ırkçı ve faşizan uygulamalara imza atmıştır. Bu facia, Bolu Belediyesi’nin ihmallerini ve hazırlıksızlığını açıkça gözler önüne sermiştir.

Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu tesislerdeki denetimlerden birinci derecede sorumludur. Kamuoyu, her iki yetkiliden de istifa etmelerini beklemektedir.

Bu vesileyle, faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.”