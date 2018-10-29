Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan 23 Kasım 2018 Cuma günü partinin kurulacağını ifade etti.

Fatih Erbakan, yeni bir parti kuracağını açıkladı. ''Buyurun başlıyoruz'' başlıklı yayınladığı mesajda kurulacak yeni partinin tarihi de belirtildi.



Necmettin Erbakan'ın kullandığı ''Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar'' sözü ile çağrısını yaparak, yola çıktıklarını ifade eden Fatih Erbakan mesajında, ''1969 yılında tüm insanlığın kurtuluşu için yola çıkan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın doğum günü ve milletimizin yeniden dirilişinin başlangıcı olan 29 Ekim'de; Milli Görüş Hareketine ikinci baharını yaşatmak, milletimizin ve 7 milyar insanın kurtuluşunu ve selametini temini etmek için yola çıkan kutlu kervanın müjdesini milletimize, İslam Alemi'ne ve tüm insanlığa veriyoruz Elhamdülilllah...'' sözleriyle partinin kuruluş amacını açıkladı.



Erbakan 23 Kasım 2018 Cuma günü partinin kurulacağını ifade etti.



İşte Fatih Erbakan’ın açıklaması:



