Fatih Erbakan'dan Tom Barrack'a tepki: ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Tom Barrack’ın Türkiye ile İsrail arasındaki gerilime yönelik sözleri üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Erbakan, Barrack’ın Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi "sadece söylemden ibaret" olarak nitelendirmesine karşı çıktı. Bu ifadenin kabul edilemez olduğunu belirten Erbakan, Türkiye’nin İsrail ile müttefik gibi yansıtılmasının siyasi ve diplomatik bir hadsizlik olduğunu vurguluyor. Türkiye ile İsrail arasında bir ittifak bulunduğu imasının gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun Türkiye’nin iç ve dış politikasına müdahale anlamı taşıdığını dile getiren Erbakan, yayımladığı metinde şu ifadelere yer verdi:“Antalya Diplomasi Forumu’nda Tom Barrack tarafından sarf edilen sözler, küresel “şeytani düzenin” bölgemiz üzerindeki kirli emellerinin açık bir itirafıdır. Barrack’ın ifadeleri emperyalist bir haddi aşmadır. Bu hadsiz elçinin, bu Epstein failinin en vahim iddiası; Türkiye ile katil İsrail arasındaki gerilimin “sadece söylemden ibaret” olduğu cümlesidir. Yarısı çocuk ve kadın 70 bin masumu katleden Siyonist rejim ile Türkiye’nin müttefik olduğu imasında bulunmak, hadsizliğin zirvesi ve hem iç hem de dış politikamıza müdahale değilse nedir? Biz; “Benim kudretimin ulaştığı yerlere, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz!” diyen İstanbul Fatih’inin; “Biz bunca meşakkati kuru bir kavga uğruna çekmedik!” diyen Yavuz Sultan Selim’in torunlarıyız! Biz; “Cihadın en faziletlisi, zalim bir yöneticinin huzurunda hakkı söylemektir” buyuran Peygamber Efendimiz (SAV)’in ümmetiyiz. Biz, İslam coğrafyasındaki mazlumların umudu Türkiye’yiz! Türkiye-İsrail ittifakı, ne gelmişinizin ne de geçmişinizin göremeyeceği bir hayal ürünüdür.”

BU ŞAHSA KARŞI NEDEN SESSİZSİNİZ?

Açıklamasında Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin himayesinde ve Türkiye topraklarında gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erbakan, hükümetin Barrack'ın sözleri karşısındaki tutumunu eleştiriyor. İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Erbakan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve milletimizin onurunu hedef alan bu şahsa karşı neden sessizsiniz?” sorusunu yöneltti.

Yaşanan durum karşısında diplomatik adımların atılması gerektiğini ifade eden Erbakan, ABD Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını talep ediyor. Erbakan, hükümete ve kurumlara seslendiği açıklamasını şu sözlerle tamamladı:“Bu küstahlık karşısında ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri’ne çağrılmalı ve kendisine nota verilmelidir! Unutulmasın ki; kudret ve kuvvet sahibi Amerika veya Siyonizm değil, yalnızca Cenab-ı Hak’tır. Siyonist-emperyalist zihniyetin bölgemizi dizayn etme çabaları karşısında, Milli Görüş’ün çelikten iradesiyle dimdik durmaya devam edeceğiz. Durmayanları da siyasetimizle hizaya getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan, Siyonist Trump’ın Ankara’daki haddini bilmez elçisine yapılacak muamele hakkında ivedilikle açıklama beklediğimizi hükümetin ve kamuoyunun bilgilerinize sunuyoruz!”