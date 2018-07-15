Erdem Atay/ Aydınık
24 Haziran seçimlerinden istediğini alamayan ve bunu CHP ile yapılan ittifaka bağlayan parti yönetimi istifaları durduramıyor. Önceki gün, partinin kritik isimlerden ‘Yörük Ali Paşa’ olarak bilinen emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti. FETÖ’nün Balyoz kumpasında 32 ay hapis yatan Aydın, İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyelikleri ile Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yapıyordu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP için “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” tanımını yapmasına tepki gösteren Aydın, istifa açıklamasında “Ellerinde şehit kanı bulunan HDP’ye yapılan bu nitelendirme herkesi derinden yaralamıştır. Bu talihsiz açıklama şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.
ERYILMAZ İSTİFA EDEBİLİR
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara Emniyeti önünde darbecilere karşı gelen ve burada darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz’ın da önümüzdeki günlerde istifa edeceği konuşuluyor. Aydınlık’ın edindiği bilgiye göre, Eryılmaz da özellikle yapılan açıklamalara ve milletvekili adaylarının belirlenmesine tepki gösteriyor. Eryılmaz’ın yakın zamanda tepkisini parti yönetimine bildireceği, ardından istifa etmesinin beklendiği ifade ediliyor. Akşener, 24 Haziran seçimleri öncesinde partisine “FETÖ” suçlaması yapanlara, FETÖ’nün hedefi olmuş isimler üzerinden yanıt vermiş, onların olduğu yere FETÖ’nün giremeyeceğini söylemişti. Aynı isimleri kullanarak videolar hazırlatan Akşener, “FETÖ’cü evlat, gelin, damat, dünür, kayınço içermez” sloganıyla FETÖ iddialarına karşı kampanya yürüttü. Ancak Akşener, söz konusu isimleri, milletvekili listelerinde seçilebilecekleri sıralara yerleştirmedi.
Emekli Albay Ali Türkşen de Meclis'e giremeyen isimler arasındaydı.
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