Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Akdeniz'deki ilk sondajına bu hafta başlayacak. "Alanya-1" kuyusu ile sondaja başlaması planlanan gemide 200'den fazla yerli ve yabancı uzman görev alacak.

İlk yerli hidrokarbon sondaj gemisi "Fatih" bu hafta Akdeniz'deki ilk sondaj çalışması için göreve başlıyor.



"Alanya-1" kuyusu ile Antalya açıklarında sondaja başlaması beklenen gemide 200'den fazla yerli ve yabancı uzman görev alacak.



Fatih'in ilk derin deniz sondaj işlemlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.



229 metre uzunluğundaki Fatih gemisi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar, yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.





ulusal.com.tr

