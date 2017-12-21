Sunucu Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişi yakalandı. Yakalanan 21 yaşındaki genç, "Gaza geldim" dedi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fatih Portakal, kendisini ölümle tehdit eden kişinin yakalandığını açıkladı.



FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın ölümle tehdit edilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı.



Portakal'ı WhatsApp üzerinden attığı mesajlarla tehdit eden kişi yakalandı.



Yeni gelişmeyi Fatih Portakal sosyal medya hesabından duyurdu.



TEHDİT EDEN KİŞİNİN İLK İFADESİ



Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişinin, yakalandıktan sonra neden bu mesajı attığı yönündeki soruyu "Gaza geldim" diyerek cevapladığı belirtildi.



Portakal konuyla ilgili şunları yazdı:



“Bilinmesi gerekir,” diye düşündüm: Tehditte bulunan kişi bulundu.



21 yaşında bir genç.



Neden attın bu mesajı sorusuna, “gaza geldim,” diyerek cevap vermiş.



Gaza kendi mi geldi, yoksa getirildi mi bilmiyorum.



Görevlerini yapan devletin memurlarına teşekkürler.



SERBEST BIRAKILDI



Şüphelinin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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