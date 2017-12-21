banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişi hakkında yeni karar

Sunucu Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişi yakalandı. Yakalanan 21 yaşındaki genç, "Gaza geldim" dedi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişi hakkında yeni karar

Fatih Portakal, kendisini ölümle tehdit eden kişinin yakalandığını açıkladı.

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın ölümle tehdit edilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Portakal'ı WhatsApp üzerinden attığı mesajlarla tehdit eden kişi yakalandı.

Yeni gelişmeyi Fatih Portakal sosyal medya hesabından duyurdu.

TEHDİT EDEN KİŞİNİN İLK İFADESİ

Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişinin, yakalandıktan sonra neden bu mesajı attığı yönündeki soruyu "Gaza geldim" diyerek cevapladığı belirtildi.

Portakal konuyla ilgili şunları yazdı:

“Bilinmesi gerekir,” diye düşündüm: Tehditte bulunan kişi bulundu.

21 yaşında bir genç.

Neden attın bu mesajı sorusuna, “gaza geldim,” diyerek cevap vermiş.

Gaza kendi mi geldi, yoksa getirildi mi bilmiyorum.

Görevlerini yapan devletin memurlarına teşekkürler.

SERBEST BIRAKILDI

Şüphelinin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fox tv #fatih portakal
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İlber Ortaylı'dan BAE Dışişleri Bakanına 'Fahreddin Paşa' tepkisi
Sonraki Haber
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: 2018'de bütün aşılar bedava yapılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.