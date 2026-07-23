Fatih Portakal ifade verdi: "Pişmanım!"

Portakal, deprem döneminde Ahbap Derneği'ne destek çağrısı yaptığını belirterek, derneğe yönelik güveni nedeniyle kamuoyuna yaptığı tavsiyelerden dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı.

İfadesinde toplanan paraların nerelere harcandığını denetleme gereği duymadığını belirten Portakal, "Toplanan paraların nasıl harcandığını denetlemedim. Geldiğimiz noktada pişmanım, gerekirse özür dilemeye hazırım" ifadelerini kullandı.

"HALUK LEVENT'E VE DERNEĞE DUYULAN GÜVEN NEDENİYLE ÇAĞRI YAPTIM"

Fatih Portakal, ifadesinde 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'ne destek verilmesi yönünde açıklamalar yapmasının gerekçesini açıkladı. Derneğin kamuoyundaki itibarı ve kurucusu Haluk Levent'e duyulan güven nedeniyle yardım çağrısında bulunduğunu belirten Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Ahbap Derneği'nin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması ve Haluk Levent'in yapılan anketlerde Türkiye'de en çok güven duyulan isimlerden biri olarak gösterilmesi nedeniyle yardım yapılması yönünde beyanda bulundum."

"PARALARIN NEREYE HARCANDIĞINI BİLMİYORDUM, KENDİME KIZGINIM"

Yardım çağrısı yaparken bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin somut bir bilgiye sahip olmadığını dile getiren Portakal, o dönemde bunu denetleme ihtiyacı hissetmediğini vurguladı. Bu durumdan dolayı kendine kızgın olduğunu ifade eden gazeteci, "Bu konuda kendime de kızgınım. Yapı olarak insanları sorgulayan biriyim. Buna rağmen bu derneğe bu derece güven duymuş olmam nedeniyle geldiğimiz aşamada pişmanım" dedi.

"HESAP VERİLMESİNİ İSTEMELİYDİM"

Toplanan bağış miktarının büyüklüğü dikkate alındığında Ahbap yönetiminden harcamalara ilişkin kamuoyuna hesap verilmesini talep etmesi gerektiğini söyleyen Portakal, bunu yapmadığı için vicdani sorumluluk hissettiğini belirtti. Portakal, "Hesap verilebilir olması yönünde telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim ancak bunu yapmadım" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIM"

Soruşturmaya konu edilen iddiaları gördükten sonra sorumluluk hissettiğini belirten Portakal, "Toplanan yardımların nerelerde kullanıldığını görünce sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım" dedi.

Konuyla ilgili pişmanlığını 16 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı "Kime Güvenmek" başlıklı yazısında da dile getirdiğini hatırlatan Fatih Portakal, deprem dönemindeki açıklamalarının tek amacının yardımların ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaştırılması olduğunu savundu.

Portakal, ifadesinin sonunda Haluk Levent ve Ahbap yöneticileriyle herhangi bir yakınlığının bulunmadığını ve bu kişilerden hiçbir menfaat elde etmediğini vurgulayarak, "Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi.