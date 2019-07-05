Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmasında bir hafta geride kaldı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan yol bakım çalışmasında bir hafta geride kaldı. Şehrin candamarı olan köprüdeki trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor. Ayrıca Anadolu Otoyolu da onarım çalışması nedeniyle 36 gün kapalı olacak.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şeridin kapatılması trafiği felç etti.



27 Haziran'da başlatılan asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Köprüde geliş ve gidiş 2 şeritten sağlanınca trafik kilitlendi.



Şehrin candamarı olarak bilinen köprüdeki trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.



Avrasya Tüneli ve 3'üncü köprüyü ise maliyetler nedeniyle tercih edilmiyor.



İstanbul'daki tafik yoğunluğunu artıracak bir çalışma daha başladı. Anadolu Otoyolu, onarım çalışması nedeniyle 36 gün kapatılacak.



36 gün boyunca çalışmanın yapılacağı yol akşam saat 21 ile sabah saat 6 arasında trafiğe kapalı olacak.



İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışması yürütülecek.





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