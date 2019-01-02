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Fatih'te dün gece yanan bina çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesinde kısmen çöken bina içinden çıkarılan 3 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi

Fatih'te dün gece yanan bina çöktü

İstanbul Fatih'te dün gece yanan 3 katlı bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta metruk olduğu belirtilen 3 katlı kısmen ahşap olan bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina içinde bulunan 3 kişinin ekiplerce çıkarılıp hastaneye gönderildiği belirtildi.

Enkazda başka kimse olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Binada dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Etiketler; #istanbul #fatih
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