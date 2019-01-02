İstanbul'un Fatih ilçesinde kısmen çöken bina içinden çıkarılan 3 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi

İstanbul Fatih'te dün gece yanan 3 katlı bina çöktü.



Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta metruk olduğu belirtilen 3 katlı kısmen ahşap olan bina çöktü.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bina içinde bulunan 3 kişinin ekiplerce çıkarılıp hastaneye gönderildiği belirtildi.



Enkazda başka kimse olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.



Binada dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.