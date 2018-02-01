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Fatih'te kaçak sigara operasyonu

Bir iş hanına düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Fatih'te kaçak sigara operasyonu

İstanbul Fatih'te bir iş hanına düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mercan Mahallesi'ndeki 6 katlı iş hanında kaçak sigara bulunduğu ihbarı aldı.

Ekiplerin operasyon düzenlediği handa, dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, çatı katında zulalanmış kaçak sigara balyeleri bulundu.

Şüphelilerin, sigaraları sakladıkları yerlerin duvarlarını balyoz ile kıran ekipler, buralardaki sigaraları da çıkardı.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün aynı suçtan sabıkalarının bulunduğu, sigaralardan elde edilen gelirle terör örgütlerinin finanse edildiği belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fatih #Kaçak Sigara #operasyon
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