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Fatih'te metruk bir binada yangın çıktı

İstanbul Fatih'te metruk bir binada yangın çıktı. Alevler çevredeki binalara da sıçradı. Ahşap ev tamamen kül oldu.

Fatih'te metruk bir binada yangın çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde üç katlı metruk bir bina, çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta bulunan ahşap bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Tüm binayı sardı. Yangın yandaki iki binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı çevredeki tüm evler de tahliye edildi.

Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yan binalarda bulunan yatalak bir hasta ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla battaniye ile ambulansa taşındı.

Küle dönen binada itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #fatih
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