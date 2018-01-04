Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada, biri buradan geçen Türk olmak üzere 2 kişi silahla yaralandı.

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada, biri buradan geçen Türk olmak üzere 2 kişi silahla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aksaray, Ahmediye Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, 4 kişi tarafından darbedilen şahıs, silahla vuruldu.



Açılan ateş sonucu, buradan geçen ve evine girmeye çalışan Türk kadın da yaralandı.



Ağır yaralanan şahıslar, hastaneye kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.