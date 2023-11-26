Fatih Terim Dolandırıcılık İddiaları Sonrası Sessizliğini Bozdu

Sessizliğini bozdu, “hukuk savaşı başlatıyorum” dedi. Ortaya atılan iddialar ile ilgili ilk kez konuşan Fatih terim, "Hazır olsunlar, Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum" dedi. Futbol dünyasından ünlü isimlerin de arasında bulunduğu toplam 18 kişiye 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 tl dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ederken, konuyla alakalı olarak Fatih Terim’den ilk açıklama geldi.

Milliyet'in haberine göre Terim, “Fatih Terim Fonu” vurgunuyla ilgili “Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar” ifadelerini kullandı. "Para vermedim" diyen teknik adamın adı, Seçil Erzan'ın evindeki belgelerde ortaya çıktığı öne sürüldü. Öte yandan iddiaya göre Erzan'dan yatırdığının çok üzerinde para alan eski futbolcu Semih Kaya ve diğer 10 kişi hakkında tefecilik soruşturması başlatıldı.