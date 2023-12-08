"Fatih Terim Fonu" Davası Sürüyor! Seçil Erzan'ın O Yazışmaları Ortaya Çıktı

Kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen para toplama olayında tutuklu Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor. Aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişinin bu fona para yatırdığı ve yaklaşık 25 milyon dolar dolandırıldığı öne sürülmüştü.

Seçil Erzan'ın Yazışmaları Dava Dosyasına Girdi

Başlatılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan'dan ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayarlara teknik inceleme yapıldı. İncelemede Seçil Erzan'ın "Diba" isimli bir kullanıcıyla 11 ve 12 Ocak tarihli yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalar 29 Ekim 2023 tarihli bilirkişi raporunda yer aldı. Seçil Erzan'ın "Diba" isimli şahısla yaptığı yazışmada, "Bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim" demesi dikkat çekti. İşte o yazışma...

Seçil Erzan'ın Yazışmaları

Seçil Erzan’ın ‘Diba’ diye kaydettiği kişiyle konuşması şu şekilde:

Seçil Erzan: "Abla"

"Abla" Diba: "Ne oldu niye bozuksun. Müsait olunca yaz bana ben duadayım"

"Ne oldu niye bozuksun. Müsait olunca yaz bana ben duadayım" Seçil Erzan: "Bugün bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim. Onlar da fark etti bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli bu işlerle bağlantılı. Oradan da bir sorun çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık"

"Bugün bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim. Onlar da fark etti bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli bu işlerle bağlantılı. Oradan da bir sorun çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık" Diba: "Allah’ım zorunu kolaya çevirsin inşallah, hayırlısıyla sonlandırsın. Tamam canım benim, bu akşam ona da okuyalım. Ben elimden geleni yapacağım sen merak etme. İnşallah bunu da atlatacağız. Canım yanmıyor. Benim canım acımıyorsa bir şey olmaz inşallah kızım. Yine de Allah bilir takdir ilahinindir, olmayacak diye düşünüyorum. Cuma günü de duan var, inşallah dualarda buluşuruz"

"Allah’ım zorunu kolaya çevirsin inşallah, hayırlısıyla sonlandırsın. Tamam canım benim, bu akşam ona da okuyalım. Ben elimden geleni yapacağım sen merak etme. İnşallah bunu da atlatacağız. Canım yanmıyor. Benim canım acımıyorsa bir şey olmaz inşallah kızım. Yine de Allah bilir takdir ilahinindir, olmayacak diye düşünüyorum. Cuma günü de duan var, inşallah dualarda buluşuruz" Seçil Erzan: "Allah razı olsun ablacım. Yarın sana 60 bin TL göndereceğim. Yardım et bana abla iyice karışmasın ortalık"

Konuşmanın devamında, ertesi gün Diba’nın Erzan’a yeniden mesaj attığı ve şu şekilde konuşmaların geçtiği görüldü:

Diba: "Kızım nasılsın? Üstlerinden sorun var mı? Bana yaz, bütün gece okundu, bugün de Kur’an’da adını zikrederek dua ettik. Allah’ım kabul etsin inşallah’’

"Kızım nasılsın? Üstlerinden sorun var mı? Bana yaz, bütün gece okundu, bugün de Kur’an’da adını zikrederek dua ettik. Allah’ım kabul etsin inşallah’’ Seçil Erzan: "Allah’ım kabul etsin. Ben aynıyım abla’’

"Allah’ım kabul etsin. Ben aynıyım abla’’ Diba: "Sen dimdik, gümbür gümbür ayakta dur ve kimseye taviz verme. Allah’ın izniyle inşallah adım adım yanındayım. Her şey hallolacak’’

"Sen dimdik, gümbür gümbür ayakta dur ve kimseye taviz verme. Allah’ın izniyle inşallah adım adım yanındayım. Her şey hallolacak’’ Seçil Erzan: "Ablam dua et’’

"Ablam dua et’’ Diba: "Duadayım’’

20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.