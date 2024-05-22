Fatih Terim suskunluğunu bozdu! Seçil Erzan olayıyla ilgili açıklama geldi

Fatih Terim, Türkiye gündemine damga vuran olayla ilgili suskunluğunu bozdu. Avukatları aracılığıyla açıklama yaptı, "Adli sürece saygım nedeniyle özellikle açıklama yapmadım" dedi.

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcular ve teknik direktörlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddiasıyla 28 kişi suç duyurusunda bulunmuştu. "Yüksek getirili fon" vaadiyle yapılan dolandırıcılıkta Fatih Terim'in bu fonun en büyük müşterisi olduğu iddia ediliyordu.

Soruşturmayla ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan Fatih Terim suskunluğunu bozdu. Fatih Terim avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, Terim'in uğradığı maddiz zarar için tazminat davası açıldığı ayrıca kişilik haklarında saldırı nedeniyle de manevi tazminat davalarının açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar adli sürece zarar gelmemesi adına bir açıklama yapmaktan sakındığı ifade edildi. Gerekli açıklamaların zamanı gelince yapılacağı vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Seçil Erzan ile 7 sanık hakkında 295 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.