Fatih Terim ve ünlü futbolcuların adı geçmişti: Seçil Erzan davası yeniden başlıyor

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi'nin 17 Nisan'da dosyayı geri göndermesinin ardından tensip işlemlerini tamamladı. Mahkeme heyeti, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi. İstinaf sürecinde bazı sanıklar hakkında verilen yerel mahkeme kararları hukuka uygun bulunarak onandı. Yeniden ele alınacak dava kapsamında ise bazı müştekilere yönelik eylemler uzlaştırma kapsamına alındı ve dosyanın ilgili bölümü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Davanın geçmişine bakıldığında Seçil Erzan, mağdurlara yüksek karlı ve güvenilir bir fon sistemi kurduğunu, bu yapıya Fatih Terim gibi isimlerin de dahil olduğunu beyan etti. Süreç içerisinde aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandı.

İddianame ve yargılama safhalarında hakkında 102 yıl 2 ay hapis cezası da talep edilen Erzan, davanın ilk aşamasında 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erzan'a "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından verilen hapis cezasına ilişkin incelemesini tamamlayarak dosyayı bozdu. Dairenin yaptığı değerlendirmede, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgileri kararda belirtmediği tespit edildi. Bu eksikliğin, kararın hukuki denetimini zorlaştırdığı kayda geçirildi.

İstinaf başvurularını haklı bulan 22. Ceza Dairesi, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının mahkemece uygulanmadığına karar verdi. Tespit edilen bu usul hataları doğrultusunda karar bozularak, dosya yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye iade edildi. 11 Eylül'de başlayacak olan ilk duruşmayla birlikte sanıkların yargı süreci, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden ele alınacak.