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Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Fatih Tezcan hakkında Twitter hesabından paylaştığı, "#29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş halinden başka birşey değildir" sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tezcan'ın, Twitter hesabından yaptığı, "#29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir" paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

Yeni Çağ'da yer alan habere göre, skandal paylaşımın ardından Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alenen aşağılamak, Atatürk'ün hatırasına umuma açık bir şekilde alenen hakaret etmek ve Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik veya aşağılaması" gerekçesiyle Fatih Tezcan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tezcan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir ülkede devletin yıkılması devlet törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka bir şey değildir" ifadelerini kullanmış, daha sonra gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı.






 

Etiketler; #fatih tezcan #ümit özdağ
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