Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.  Yoğun bakıma alınan Ürek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Fatih Ürek Kimdir?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum’da doğan Fatih Ürek, Türk fantezi ve pop müziğinin tanınan isimlerinden biridir. Genç yaşlarda sahne hayatına adım atan Ürek, müzik kariyerine 1990’lı yıllarda profesyonel olarak başladı.

Müzik kariyeri boyunca özellikle hareketli şarkıları ve sahne şovlarıyla tanınan Fatih Ürek, 1990’lı ve 2000’li yıllarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. “Hadi Hadi”, “Hayde”, “Sus” ve “Afra Tafra” gibi şarkılarıyla müzik listelerinde yer aldı. 

Şarkıcılığın yanı sıra televizyon dünyasında da uzun yıllar aktif olan Ürek, çeşitli eğlence ve magazin programlarında sunuculuk yaptı. Televizyon ekranlarında enerjik tavırları, dobra çıkışları ve renkli kişiliğiyle dikkat çekti. Özellikle gündüz kuşağı programlarında izleyiciyle buluşarak geniş bir kitle tarafından tanındı.

