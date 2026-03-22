Fatih'te 2 bina çöktü: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bitişik nizamda bulunan biri bir katlı, diğeri iki katlı iki bina çöktü. Göçük altında kalan 11 kişiden 10'u yaralı olarak enkazdan çıkarılırken, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamanın, doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ: DOĞALGAZ KAYNAKLI PATLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki binanın çöktüğü belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'te iki binanın çökmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında da herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmamıştır.

22.03.2026 tarihinde saat 12:14’te Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Eğrikapı Caddesi’nde meydana gelen olay üzerine İGDAŞ ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiştir.

Yapılan ilk tespitlerde 28, 30 ve 32 numaralı binaların tamamen çöktüğü belirlenmiş; olay yerinde gerçekleştirilen ölçümlerde herhangi bir doğal gaz çıkışına rastlanmamıştır. Olası risklere karşı, ilgili binaların ve çevresindeki yapıların doğal gaz arzı servis kutuları üzerinden kesilmiş, ayrıca güvenlik tedbiri kapsamında bölgedeki hat vanası kapatılmıştır .

KAÇAK KULLANIM TESPİT EDİLMEDİ

Olay anına ilişkin vatandaş beyanlarında farklı ifadeler yer almakta olup, bazı kişiler binanın kendiliğinden çöktüğünü belirtirken, bazı beyanlarda patlama ihtimali dile getirilmiştir. Söz konusu binaların herhangi bir mühendislik hizmeti almadan inşa edilen yapılan olduğu ayrıca tespit edilmiştir.

Teknik incelemeler kapsamında, söz konusu adreslere ilişkin son iki yıllık ihbar kayıtları detaylı şekilde incelenmiş; daire içi, merdiven boşluğu veya sayaç kaynaklı herhangi bir gaz kokusu, patlama ya da tesisat hasarına ilişkin ihbara rastlanmamıştır. Ayrıca bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında da herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmamıştır.

FARKLI İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLMELİ

Abonelik ve tüketim verileri incelendiğinde, gaz kullanım değerlerinin olağan sınırlar içerisinde olduğu ve anormal bir duruma işaret etmediği görülmüştür. Öte yandan, çöken binalardan 32 numarada doğal gaz aboneliği bulunmamakta olup, olası senaryolar kapsamında farklı enerji kaynaklarının kullanımı ihtimali de ilgili kurumlarca değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, mevcut bulgular ışığında olayın doğal gaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana gelmiş olma ihtimali düşük değerlendirilmektedir. Ancak olayın kesin nedeni, ilgili tüm kurumların koordinasyonunda yürütülecek detaylı teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacaktır."

Soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor.